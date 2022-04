Erwan BEN SOUIDEN

"Yet another sysadmin..." // "I don't work, I learn... I'm an eternal trainee"



Linuxien convaincu, passionné par l'esprit et les communautés Open Source.

Je suis également professeur vacataire à l'université de Paris XIII (depuis 2008).



Quelques présentations que j'ai publié :

- [FR] Cours - Supervision SysRes et Présentation de Nagios : http://www.slideshare.net/labynocle/cours-supervision-sysres-et-prsentation-de-nagios

- [FR] Retour d'expérience sur une utilisation avancée du MetaCPAN - journée Perl 2012 : http://www.slideshare.net/labynocle/retour-dexprience-sur-une-utilisation-avance-du-metacpan-journe-perl-2012

- [FR] Premiers pas avec Sikuli : http://www.slideshare.net/labynocle/light-talk-premier-pas-avec-sikuli

- [EN] pitchYourJob - What does a SysAdmin do? : https://www.slideshare.net/labynocle/pitchyourjob-what-does-a-sysadmin-do

- [FR] Suivre son activité avec la stack ELk : https://www.slideshare.net/labynocle/suivre-son-activit-avec-une-stack-elastic-elk



Pour Toucan Toco, j'ai publié plusieurs articles techniques:

- [EN] Please have fun with git aliases : https://toucantoco.com/en/tech-blog/tech/git-aliases

- [EN] How to simply manage your Gandi domain: https://toucantoco.com/en/tech-blog/tech/gandi-dns-manager

- [EN] A Devops Journey - From SAAS To On-Premise: https://toucantoco.com/en/tech-blog/tech/onpremise_journey





De même pour Antelink :

- [EN] Using Fabric to manage your infrastructure : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/using-fabric-manage-your-infrastructure.html

- [EN] Using pgbadger to monitor your PostgreSQL activity : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/using-pgbadger-monitor-your-postgresql-activity.html

- [EN] How to automatically export a full Confluence Space? : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/how-automatically-export-full-confluence-space.html

- [EN] Using Openfire connected with Crowd : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/using-openfire-connected-crowd.html

- [EN] Configure Bamboo IM notifications : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/configure-bamboo-im-notifications.html

- [EN] How to install your own FOSSology instance : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/how-install-your-own-fossology-instance.html

- [EN] CPAN on Antepedia : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/cpan-antepedia.html

- [EN] Create your own public Antepedia Reporter instance : http://web.archive.org/web/20150512122451/http://www.antelink.com/blog/create-your-own-public-antepedia-reporter-instance.html



J'ai aidé pour la réalisation d'autre article :

- [EN] Dancer is community-driven : http://damien.krotkine.com/2012/06/20/dancer-is-communitydriven.html



De plus j'ai participé à quelques projets :

- Traduction de la documentation de Nagios v2 (http://www.nagioscommunity.org/2007/03/07/french-translation-of-nagios-2x-docs-ready/ )

- Participation à la promotion de l'outil Nagios en France

- Création de plugins Nagios : https://github.com/labynocle/nagios_plugins_by_labynocle

- Participation à la création d'un user-guide français pour Zimbra





Au delà de l'informatique je suis un passionné de musique et suffisament fou pour aimer courir et participer au Marathon de Paris ou le Mud Day



Mes compétences :

Apache

Informatiques

LAMP

Linux

Nagios

Supervision

Système Linux

Xen

Zimbra