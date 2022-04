Erwan BERTRAND

My page is also available in English



Titulaire d’un Master Développement Industriel axé sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement, j’ai eu l’opportunité dans le cadre de ma formation en alternance, de participer à la construction de la nouvelle usine Lafarge Ciment de Sète (devenue LH) et à son lancement.



Parallèlement à ma formation universitaire, j’ai acquis des compétences en Radioprotection et en Transport de Marchandises Dangereuses et ai obtenu la certification PCR ainsi que celle de Conseiller TMD.



A la suite de l’obtention de mon Master, j’ai travaillé durant 1 an et demi en tant qu’ingénieur QHSE via la société APAVE au CERN de Genève (Suisse).



Je suis successivement intervenu durant l’arrêt technique 2014-2015 au sein de l’expérience ATLAS puis, au sein de la plateforme NEUTRION en tant qu’ingénieur/coordinateur QHSE.



En septembre 2015, en raison d’une promotion professionnelle, j’ai rejoint le siège de ma société basée à Bièvres afin d’occuper le poste de Responsable HSE et Formateur HSE-RP.



Autonome, volontaire et consciencieux, je dispose d’une grande capacité de travail accrue par mon dynamisme. De plus, je suis capable de m’intégrer rapidement à toute organisation que ce soit tant au niveau local, national qu’international.



Mes compétences :

Conseiller sécurité MD

Logistique

Informatique

Achats / Purschasing

PCR : Personne Compétente en Radioprotection

Sapeur pompier volontaire / Fire Fighter

Animateur sécurité / Safety Advisor

Gestion de projets industriels / Project Manager

Management Qualité / Quality Manager

Management Environnemental / Environment Manager

Qualité

Gestion de projets

Sécurité alimentaire

Hygiène

Norme HSE

Achats

Créativité

Radioprotection

Health

QSP

HN2

PR1-RN

Gestion QSE

QSE

Formation

STARS 4

Formateur Radioprotection

Sûreté nucléaire

Sécurité industrielle

Gestion de projet

IELTS General Training - 6.5