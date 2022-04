Erwan BERTRAND

A la fois électronicien et musicien, j'ai décidé de mettre en application mes compétences dans ces deux domaines. J'ai donc créé une société en auto-entrepreneur dans un secteur non concurrentiel (l'électronique embarquée dans les instruments de musique)



Mes compétences :

Musique

Informatique

WebDesign

Electronique Analogique et numérique

Électronique embarquée

Guitare

Social networking

Sites web

Électronique

Webmaster

Lutherie électronique

Lutherie

Habilitation electrique

Microsoft office

Linux

Installation Informatique

Dépannage informatique

Sauveteur secouriste du travail

SAV

MAO