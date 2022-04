Erwan BÉZIER

Ingénieur passionné par les technologies Web et expert technique sur SharePoint et les technologies Microsoft, je recherche actuellement des missions d'expertise et de consulting SharePoint 2010 et 2007.



Egalement passionné par la création de jeux vidéo, je conçoit et développe des jeux à destination des appareils mobiles avec le moteur de jeu Unity.



Spécialités :

- Expertise technique SharePoint 2007 & 2010 (Microsoft Certified Technology Specialist)

- Conception de solutions basées sur les produits SharePoint et les technologies Microsoft

- Encadrement technique et accompagnement de la montée en compétence



- Développement Unity : iOS, Android, Web



Site Web : http://www.wanpoint.fr

Jeux publiés :

- Fly Kitty! (iOS) : https://itunes.apple.com/app/id865101888

- Survival Island : Developer's Cut (Web) : http://www.kongregate.com/games/ErwanB/survival-island-developers-cut



Mes compétences :

Sharepoint

C#

Photoshop

Unity

Maya

Unity 3D

Microsoft Commerce Server

ASP.NET

Hyper-V

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows Server

T-SQL

Windows PowerShell