Amélie LAMBERTS

De formation scientifique (Licence de biochimie et maîtrise de biologie moléculaire), j'ai finalisé mon cursus par un Master Professionnel qui m'a permis d'acquérir la double compétence Qualité/Biologie. J'ai souhaité orienter mon profil vers la qualité en réalisant mon stage de fin d'études au sein de l'unité d'ingénierie cellulaire de l'Etablissement Français du Sang.

J'ai par la suite intégré le service qualité de 2 cliniques de la région nantaise en tant qu'assistante qualité.

Je suis à présent responsable qualité à temps partagé sur 2 établissements de santé dans le Loiret (45) où j'ai en charge le suivi de la qualité, la préparation des certifications et l'accréditation d'un laboratoire d'analyses et de biologie médicale.



