Erwan BIGER

Fondateur de ProxyChannel Sas



Nous assistons les Editeurs/Constructeurs IT Sécurité, Réseau, Infrastructure dans la gestion de leurs relations partenaires sur le Grand Sud-Ouest.



Grâce à notre proximité et connaissance du terrain, nous développons et assurons ces échanges pour vous.



"Développez vos partenaires et C-A sans embaucher"



Notre expertise de plus de 15 années en développement et animation commerciales sur le tissu économique de la grande région Sud-Ouest nous a permis d’expérimenter et de valider les meilleures approches pour accompagner et accélérer en région le développement commercial des Editeurs/Constructeurs IT Sécurité, réseau et infrastructure.



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Communication

Vente

Marketing

Management

Gestion de projet

Informatique

Business development