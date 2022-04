Erwan BOIS

Jeune psychologue clinicien spécialisé en criminologie et victimologie, passionné d'histoire (antique, médiévale et contemporaine), de philosophie (Nietzsche, Schopenhauer, Arendt, Machiavel...), de sciences politiques et de psychologie.

J'ai choisi ce domaine par amour de l'Histoire du monde et des hommes, des causes de leurs choix et des facteurs qui influencent ceux-ci. La découverte de la Shoah fut un électrochoc puissant vers la psycho-criminologie.

La meilleure chose que j'ai jamais apprise au cours de mes études fut que même l'âme la plus sombre recèle des possibilités de rédemption. Mon premier emploi m'a quant à lui appris que l'entraide est un moteur d'amélioration collective bien plus puissant que la compétition.



Je cherche à développer mes compétences personnelles et professionnelles à travers des expériences me permettant de me confronter à divers publics et milieux.

Actuellement ? Je m'intéresse depuis bientôt trois ans à l'influence que l'environnement (professionnel, pénitentiaire, militaire...) peut avoir sur les individus, en créant des processus de brutalisation et/ou de somatisation.



Comment je me vois dans cinq ans ? Psychologue clinicien et criminologue, avec des expériences internationales ainsi qu'un projet de thèse dessiné sinon commencé. Oui, cela fait pas mal de travail à accomplir.

Mais cela ne me fait pas peur.



Mes compétences :

Criminologie

Victimologie

Relationnel

Risques psychosociaux

Psychologie clinique

Psychanalyse

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint