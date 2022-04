Erwan BONNET

Né en 1974, marié avec Marine Bonnet depuis 2009, père d'un garçon, Tristan.



Après avoir quitté l'université avec une Licence en Physique, j'ai exercé dans différents secteur (vente en robinetterie industrielle, piscine, livraison) avant d'exercer le métier de chauffeur-livreur pour l'enseigne Casino Supermarché. Après deux ans où je suis parvenu à installer un service rentable et reconnu, je suis retourné à l'Université et plus précisément à l'IUT pour obtenir un licence d'informatique et gestion en 2005. J'ai travaillé plus de deux ans dans le développement d'application et la maintenance informatique.

Puis, tout en restant dans le même domaine, je suis entré chez Brioude Internet Référencement en tant que SEO Manager. Après avoir obtenu la certification Google Analytics en mai 2010, j'ai élargi mes compétences en devenant Web Analyste. J'ai été formateur auprès des clients de la société Brioude Internet tant en SEO que sur Google Analytics. Certifié Google Tag Manager en août 2015.

Depuis le mois de janvier 2015, je suis référent Qualité auprès de la société Brioude Internet.

Actuellement, je prépare le renouvellement de la certification Google Analytics et vise aussi celle AdWords.

Et surtout je suis des cours via EDX et Coursera pour devenir Data Scientist (University of California, Berkeley - University Columbia - University John Hopkins).



Mes compétences :

Webmarketing

Web analytics

Data Science

SEO

Python

R

Essbase

Business Intelligence

MicroStrategy