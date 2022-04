Erwan BORDON

MASER Engineering est une filiale du Groupe CRIT, groupe leader en Ressources Humaines, Assistance Aéroportuaire, Ingénierie et Maintenance Industrielle, coté à la bourse de Paris.

MASER Engineering a développé son offre aux secteurs aéroportuaire, agroalimentaire, construction navale, éolien, nucléaire, pharmacie-cosmétologie, papeterie, cimenterie, sidérurgie, a l'automobile et l'aéronautique.



En 2009, MASER Engineering a été agrée comme Organisme de Recherche et Développement par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et a obtenu l'attestation de capacité de Catégorie I du CETIM.

MASER Engineering est membre du MEDEF, du GIFAS, du GIM, de l'AFIM, de NEOPOLIA, du POLEPHARMA, d'AEROCAMPUS Aquitaine, d'AEROSPACE Valley et d'ALPHA-ACI.



Spécialisations:

-INGENIERIE,

-FORMATION CONTINUE, R&D,

-MONTAGE & TRAVAUX NEUFS,

-MAINTENANCE INDUSTRIELLE,

-CONTROLE 3D SANS CONTACT (Digitalisation),

-CONSEIL EN TRANSFERT DE TECHNOLOGIES,

-ASSURANCE QUALITE,

-NUCLEAIRE.



Mes compétences :

Conformité

Energie

Engineering

Maintenance

Mise en conformité

Transfert industriel