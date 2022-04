Erwan BRIAND

Ingénieur soudeur depuis 14 ans dans le domaine de l'OIL & GAS.



Management en mode projet d’une ou de plusieurs équipes de 3 à 7 ingénieurs

Rédaction de procédures relatives aux matériaux, soudage, contrôles non destructifs, peinture, revêtements et protection cathodique.



Organisation et suivi de Qualification de Modes Opératoires de Soudage : Procédés GTAW, SMAW, FCAW, SAW, orbital GTAW, orbital GMAW, STT. Matériaux qualifiés : acier au carbone, acier inoxydable, duplex, inconel. Codes utilisés : DNV OS F101, API 1104, ASME IX, AWS D1.1, ISO 15614, PD 5500, CODAP, CODETI



Organisation et suivi de chantiers onshore (construction de plateformes, structures sous-marines, tuyauteries) et offshore (pose de plateformes et pipelines).



Langues de travail : français, anglais, italien



Mes compétences :

Soudage

Welding

Science des matériaux

PEINTURE REVETEMENT

CND

PROTECTION CATHODIQUE