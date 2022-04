Erwan CADIO

Issue d’une formation d’Ingénieur orientée Méthodes et Industrialisation, j’ai intégré, pour une première expérience professionnelle, l’équipe MO2P au sein de l'IRCCyN. L’équipe Modélisation et Optimisation de Process de Production (MO2P) s’est fixée comme objectif commun d’être capable de définir, de simuler puis d’optimiser l’ensemble du process de fabrication d’une pièce dans un contexte de conception Produit/Process. J’ai pu mettre en avant mes connaissances et mes capacités me permettant d’être en charge de projet, de synthétiser les informations afin qu’elles soient accessibles à tous les acteurs, de trouver et mettre en œuvre des solutions, et ceci toujours dans un objectif d’optimisation et de respect des délais.

J'ai ensuite intégré la société HALGAND, tout d'abord en tant que Responsable Outils Coupants pendant 3 ans et maintenant en tant que Responsable Fraisage et Outils Coupants.

Mes expériences professionnelles ont prouvé mes qualités relationnelles et d’adaptations à tout niveau, tout en faisant preuve d’une grande autonomie.



Mes compétences :

Étudier & Déterminer les Procédures - Fabrication

 Concevoir les Gammes de Fabrication

Concevoir & Réaliser des Outils de Suivi

Élaborer & Optimiser les Méthodes

Établir les Programmes de Production

Élaborer & Optimiser les Moyens

Constituer les Dossiers de Fabrication

Industrialisation

CAO

TopSolid

FAO

Usinage

Machines Outils

Production

TopCam

CFAO