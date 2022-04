Erwan CADIOU

Management d’équipes : cadres/maitrises, équipes opérationnelles. (70 à 150 personnes)



Développement activités : relations clients, partage du savoir, implantation, remodling, expansion immobilière, évolution du marché, projection, étude économique, financement, innovation.



Recrutement, intégration formation : interne, externe, direct et indirect (pôle emploi, interim, cabinet recrutement, POEC …)



Relations sociales : CE, DP, CHSCT (CSE), membre du Comité de Direction, Présidence et Conseil d’Administration.



Gestion, qualité et reporting interne : optimisation des coûts d’exploitation, suivi des budgets et des investissements, définition de processus, évaluation et amélioration des organisations et de la performance globale.



Ouverture et lancement d’une plateforme logistique frais : définition des besoins, création des plans (masse, coupe...), animation des réunions de chantier.



Pilotage de projets : ouverture et lancement de site, conception et conduite de projets de créations d’entrepôts et magasins, lancement de la 1ere mécanisation frais.



Gestions des flux : logistique amont et aval, ressources du périmètre (humaines et matérielles), transporteurs.



Prestation de services : livrer les 45 magasins de la région., activité de la plateforme 7/7 24/24, taux de service.



Développement personnel : organisé, force de proposition, créatif et imaginatif.



Mes compétences :

Grande distribution

Achat

Management Equipe

Negociation

Strategie commerciale

Reporting

Pilotage d'entreprise

Pilotage des Flux

Gestion de projet

Industrialisation