Erwan CAMUS

Fort d'une expérience de 8 années en Hygiène Sécurité Qualité Environnement dans des domaines variés, j’ai décidé de remettre à niveau mes compétences professionnelles en HSE et perfectionner celles du domaine de la Qualité.

Pour cela, je recherche un poste me permettant d'acquérir ces compétences tout en apprenant les process de l'entreprise. Je suis admissible en contrat de professionnalisation de responsable QSE

Secteur géographique : la Côte d'Opale (Dunkerque -Berck) et le secteur audomarois.



Mes compétences :

Arbre des causes

Microsoft Office

Chimie

OHSAS 18001

Equipements sous pression

Construction

Qualité

Accident du travail

Amiante

CISSCT

Traitement des eaux

Audit interne

Amélioration continue

Norme ISO 9001

Prévention des risques professionnels

Norme ISO 14001

Permis spéciaux

ATEX

Audit fournisseurs

Veille réglementaire

PPSPS

Formation

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Audit externe

Évaluation des risques professionnels

Environnement

Visite sécurité

Autorisations de conduite

SAP

Plan de prévention

Santé et sécurité au travail

Rédaction

Aisance relationelle

Organisation du travail

Travail en équipe

Force de proposition

Rigueur

Persuasion

Communication orale

Adaptabilité

Persévérance

Autonomie