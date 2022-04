Erwan CARADEC

Après une experience de 10 ans très enrichissante chez Financo (crédit conso B2B), j'ai décidé de relever un nouveau challenge, en rejoignant le leader européen des services financiers : Allianz.



Ayant un contact client facile, je suis polyvalent et réactif. Mon expérience m'a permis de manager et former des équipes de vente, de prospecter, de perreniser la rentabilité de grands comptes et je m'attache aujourd'hui à une analyse plus fine dans ma nouvelle activité, la gestion de Patrimoines, particulier et professionnel.



Je suis passé en 2012, sur un statut de conseiller spécialisé patrimoine, reflétant mon implication et ma volonté de développer la partie patrimoine professionnel en ayant pour objectif d'accompagner les problématiques des chefs d'entreprise.



En 2013, mes actions de conseils et de prospection me permettent d'envisager une belle progression, malgré les chahuts législatifs et fiscaux.



En 2015, j integre la structure Aquitaine Nord, au poste de Responsable de Marche. Manager d une equipe de conseillers patrimoniaux, je suis en charge du developpement du secteur Gironde, du recrutement de talents pour ma delegation, et veille a l application des process Allianz notamment de la conformite et de la déontologie.



Depuis Janvier 2015 :

Encours gérés 125ME Croissance CA +57%

Recruter et mettre en réussite (6 embauches confirmées)

Développer le marché Affluent (+33% en nombre)

Assurer une croissance rentable des portefeuilles

J'anime une équipe de conseillers (jusqu’à 14) patrimoniaux et protection sociale

Je développer les compétences internes travers les formations

J'assure le développement des partenaires et prescripteurs et accompagne les conseillers en appui commercial

Garant de la conformité et de l’application des process



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Finance

BtoB

Défiscalisation

Placements financiers

Conseil

Management