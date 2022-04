Catherine MARCHAL

Plus de 15 années d'expérience professionnelle en BtoB et BtoC

Plus de 10 ans dans la fonction de manager opérationnel

Femme de terrain, mes valeurs sont : action au service du commerce, rigueur au service de la gestion, accompagnement au service du management.

Mes domaines de compétences :

Commercial

 Animer et développer un portefeuille rentable de clients par les leviers de la fidélisation, de la saturation et de la prospection

Commercial

 Animer un portefeuille de prescripteurs aux fins de saturation du CA confié (formation des vendeurs, présence lors d’événements commerciaux, bilan de collaboration, mise en place et pilotage de plan d’actions commerciale…)

 Prospecter de façon ciblée et organisée dans le cadre de plan d’actions suivis

 Développer la notoriété et l’image de la société

Management

 Animer une équipe (réunion, accompagnement terrain, suivi des plans d’actions…)

 Participer au développement des compétences des collaborateurs

 Déléguer des responsabilités ou des projets

 Diffuser la vision stratégique de l’entreprise auprès des collaborateurs

Gestion

 Analyser et piloter les réalisations et le risque

 Garantir le respect des règles et des procédures

 Piloter et respecter le budget annuel de l’agence

 Reporter à la direction commerciale



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management commercial