Erwan COMBET

Passionné par les nouvelles technologies et les échanges humains, je travaille depuis 20 ans dans l'univers du web et du digital marketing (agence, régie publicitaire et éditeur de logiciel).



La présence en ligne d'une entreprise est aujourd'hui indispensable, et même vitale. C'est ainsi que chaque jour, j'accompagne mes clients dans leur développement sur internet et dans leur stratégie webmarketing.



Fondateur de Epicure Conseils, mon expertise, ma connaissance du terrain et mes conseils en matière de communication, me permettent d'élaborer des stratégies numériques pour une clientèle de TPE/PME, pour accroître leur visibilité, développer leur clientèle et augmenter leur chiffre d'affaire.



Je suis à votre disposition pour vous rencontrer et discuter de votre projet.



Mes compétences :

Prospection

Conseil

Saas

Email marketing

Web

E-commerce

Management commercial

Digital Marketing

La Vente