Erwan CORFA

Ingénieur Mécanique des Fluides - Directeur Technique Etudes Qualité de l'Air au sein de Bureau Veritas UK - Modélisation de Dispersion Atmosphérique et Analyse de Mesures



* 15 ans d'expérience professionnelle en tant que consultant qualité de l'air en France et Royaume-Uni



* Responsable ventes, marketing et développement commercial des études qualité de l'air



* En tant que Chef de Projet, réalisation d'un large éventail d'études d'impact sur la qualité de l'air. Projets d'aménagements routiers, de développements de sites industriels, résidentiels / commerciaux / mixtes, incluant les rapports réglementaires d'Études d'Impact Environnemental (EIA - Environmental Impact Assessments)



* Connaissance approfondie du Plan Local de la Qualité de l'Air (LAQM - Local Air Quality Management) réglementaire pour les collectivités locales britanniques



* Bonne expérience des outils de dispersion atmosphérique des polluants - Codes CFD et Gaussiens (ADMS4, ADMS-Roads, Aermod, DMRB, Aria Impact, Aria Local)



* Très bonne connaissance des Systèmes d'Information Géographique (SIG) appliqués à la visualisation des données de qualité de l'air (Mapinfo, ArcGIS, Langage KML pour Google Earth)



Mes compétences :

Modélisation

Environnement

SIG

Qualité de l'air