Ingénieur matériaux (diplômé ENSCBP 2011).

Mes différentes expériences en R&D industrielles et mon hivernage sur l'île Amsterdam m'ont permis de développer des compétences tant techniques (synthèses, analyses, reporting) qu'humaines (autonomie, fiabilité, regard critique, adaptation et travail en équipe).

Je termine actuellement mon doctorat (septembre 2016) sur la caractérisation et l'amélioration de piles à combustibles planaires. Ce projet de 3 ans m'a permis de prendre en main une thématique de A (la bibliographie) à Z (rédaction et soutenance), en passant par les cases conférences, articles, brevets.



Mes compétences :

Électrochimie

Autonome et responsable

DRX

Pack Office 2007

Matériaux composites

MEB