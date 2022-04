Erwan DE LA PORTE DU THEIL

Notre Agence offre un service d'expertise, réactif, souple et de proximité pour la réalisation de projets de Corporate Meetings. Que cela soit une AG, un Séminaire, une Convention, un Forum, un Road Show... se réunir et aujourd'hui, plus qu'hier, une histoire de savoir faire.



Passionné par les relations humaines, de management et de communication au travers de l'aventure collective, j’ai développé mes connaissances sur l'utilisation des clés de la réussite au travers de la mise en action des problématiques d'entreprise. Entouré de collaborateurs et collaboratrices d'expérience, vifs et spécialistes dans les domaines connexes (marketing, Ccial, com°, hotellerie, voyage...), Le MONDE en DIRECT écoute d'abord... avant de répondre au plus prêt des besoins d'Evénementialisation de la Communication.



En marge, mais toujours entièrement investi dans notre secteur d'activité, je contribue depuis novembre 2008 à son dynamisme autrevers de l'organistion professionnel international - MPI (Meeting Professional Internation) - pour laquelle j'invite tous les professionel senior comme junior à venir nous rejoindre pour partager information, actualité, formation,... mais également pour bénéficier d'une plateaforme de networking en toute convivialité avec une forte dimention internationale.



Que vous choisiez de nous consulter ou de nous approcher pour des candidatures spontanées, notre porte reste toujours ouverte. lmdparis@lmd.fr



