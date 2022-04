Brune DE LA PORTE DU THEIL

L'univers du Retail dans lequel j'ai évolué depuis maintenant 10 ans est très dynamique et m'a permis de développer mon sens des responsabilités et d'accroître mes capacités d'adaptation. Tout d'abord en tant femme de terrain, je me suis forgée une bonne connaissance du marché et une bonne expérience commerciale, j'ai animé mon secteur en négociant avec les différents acteurs du marché et en exploitant tous les rouages du marketing opérationnel. Puis en tant que chef de projet où j'ai mené des campagnes d'animations commerciales, de merchandising et de formation, ceci en collaboration très étroite avec le client et enfin en tant que chef des ventes où j'ai monté en compétence et managé une équipe de commerciaux. Désormais responsable de compte j'anime, organise, coordonne, gère et contrôle l'activité et le suivi de différentes forces de vente afin d'optimiser les résultats de nos clients.



Mes compétences :

Commerciale

Gestion de projet

Coaching

Management

Gestion de campagne