Erwan DERRIEN

De formation Ingénieur Généraliste dans les domaines des télécommunications, de la productique, des matériaux et de l'informatique, je me suis orienté vers la technologie Mainframe dans le domaine des grands systèmes IBM.



J'ai travaillé pendant 6 ans au seins du groupe CGI (anciennement Unilog puis Logica) en tant qu'analyste mainframe sur la région Parisienne.



Durant ces 6 années, j'ai travaillé dans le domaine de la retraite complémentaire (Usine Retraite, CND, Girc) de l'Argirc-Arrco, plus particulièrement sur les briques GRECCO (quartier Financier) et Liaison Comptable.



Après ces six années enrichissantes, je suis parti en province rejoindre Apside Top sur Orléans.



Après une mission de 3,5 ans chez IT-CE Orléans, j'ai effectué une mission d'un an et demi chez ESP (Partenariat CA Titre et BNPP) à Mer (41).



Après 5 années passées sur Orléans, j'ai rejoint en 2019 l'agence de Nantes d'Apside.



Mes compétences :

Cobol

Pacbase

Programmation

MVS Mainframe

SQL

DB2