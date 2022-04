Erwan DOUARIN

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer des compétences en tant que Formateur et plus particulièrement dans le domaine de l'insertion.

Mon profil atypique me permet de m'adapter à toutes les situations et à tous les profils de personnes rencontrées.



Franck Pérouas

Formateur et accompagnateur VAE, Centre Afpa de Brest

Formateur de grande qualité tant par sa disponibilité et l'écoute des stagiaires que par sa capacité à construire des séances et ressources qui tiennent compte du public, des difficultés rencontrées ou progrès réalisé par celui-ci..

Capacité à se mobiliser pour la réalisation des objectifs, qu'il a prouvé par son parcours VAE et reconnu par les professionnels qui ont validé son titre de Formateur Professionnel d'Adultes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Prise de parole

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie