Erwan DURAND

La vie professionnelle est faite de belles rencontres.

Cette idée me guide depuis mes débuts en agence dans les années 90. Après quelques années en agence de communication à Paris et un passage comme indépendant, mon parcours m’a amené naturellement vers la création d’entreprise, une opportunité que nous avons su saisir avec succès voici bientôt 12 ans avec mon ami et associé Jean-Philippe Bonnier.



Parce que la vie professionnelle implique aussi, à mon sens, un mélange harmonieux de créativité,

d’exigence, et d’ambition, j’ai toujours trouvé beaucoup de plaisir au sein des PME. La créativité, qui, avec la curiosité et la liberté est le sel de nos longues journées. L’exigence, que l’on attend de chacun pour ses missions au sein de l'équipe. L’ambition, enfin, que l’on a pour soi-même, son métier, la qualité de ses productions graphiques et de ses campagnes. Tout cela, l’agence de communication a su me l’offrir jusqu’ici : variété des sujets, ouverture d’esprit, et l’opportunité de faire des rencontres passionnantes.



Mes compétences :

Presse

Ecoute et analyse

Publicité

Design graphique

Direction artistique

Conseil en communication

Rédaction

WebDesign