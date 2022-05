M. DEPAULE

CV Online : http://www.cvod.fr





Autodidacte en informatique, depuis plus de 15 ans je me positionne comme un filtre entre l'utilisateur final et le monde informatique, afin de lui en conférer la compréhension et la maîtrise.



Formateur, et utilisateur intensif, j'utilise mon (mes) expérience(s) de terrain et ma formation initiale de communicant pour transmettre des compétences et des process.



A l'écoute de mon public, patient et excellent pédagogue (aux dires de mes usagers), je cherche à mettre l'usage des outils informatiques dans le quotidien de chacun par un usage maîtrisé et éclairé.



FORMATION bureautique & internet (Windows, Word, Excel & Powerpoint, Travailler avec internet, Dreamweaver, Sécurité)



MAINTENANCE INFORMATIQUE(Maintenance des postes sous Windows XP, Vista & Windows 7, Réseaux pour particuliers, Entretien et Sécurité)



ASSISTANCE UTILISATEURS (Utilisation des Logiciels, Accompagnement de projet, Mise en place d’automations, Installation)



REALISATION DE SITES (XHTML, PHP, MySQL, CSS, Dreamweaver)



Mes compétences :

Assistance utilisateur

Formateur Bureautique

Expertise Usages & Méthodes