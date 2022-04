10 ans d'expérience dans des structures, publiques et privées, et des territoires variés (de montagne, rural, littoral, urbain) à mener des projets touristiques pluridisciplinaires auprès de nombreux acteurs.



Mes compétences :

Mobiliser et animer les réseaux d’acteurs

Commercialiser et marketer des offres touristiques

Piloter et coordonner des projets touristiques