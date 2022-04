Erwan FRIDELING

Apres des années passées dans le monde associatif (Développement international et plaidoyer), je suis actuellement conseiller en formation pour un OPCA dédié au Professions libéral, à l'hospitalisation privée et à l'enseignement privée.



Autodidacte et particulièrement intéressé par les nouvelles technologies, la photo, le cinéma (documentaire), je suis toujours à la recherche de nouveauté.



Mes compétences :

Coordination de projets

Animation d'équipe

Gestion de projet

Animation de formations

Photographie

Formation professionnelle continue

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS4