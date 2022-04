Erwan GASNIER

Titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire (Paris VI) dans le domaine des pathologies musculaires et ayant effectué avec succès la formation d'attaché de recherche clinique (Sup Santé), je travaille actuellement en tant que Technicien de Recherche Clinique au sein de l'Institut de Myologie.



Mes compétences :

Création de questionnaire type CRF

Mise en place de cohorte de patients

Récupération et analyse de données