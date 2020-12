Erwan GIRAUD

Ingénieur de formation et diplômé d'un Mastère en management de projets, j'ai démarré ma carrière dans l'industrie aéronautique puis me suis orienté dans le conseil en réduction des coûts.



J’y ai conduit une dizaine de projets d’optimisation d'Achats stratégiques et Supply Chain dans des secteurs industriels variés : Aéronautique, Nucléaire, Ferroviaire, Construction, Ingénierie, Edition, Agroalimentaire, Electronique grand public.



Depuis mai 2008, j’ai co-fondé le cabinet de conseil opérationnel TRAKER. Cette création est le fruit d’une forte volonté d’entreprendre, de proposer une offre cohérente avec les besoins constatés, et d’associer des profils complémentaires aux valeurs partagées.



TRAKER améliore durablement les performances d’entreprises de l’industrie et de la distribution. Notre expertise couvre quatre domaines : les Achats, la Logistique (Planification, Entreposage, Transport), les Opérations (fabrication et exploitation) et la Formation.



Notre approche Track&Sustain® s'adresse aux entreprises à la recherche de solutions rapidement probantes et pérennes à la fois. Elle combine des optimisations rapidement mesurables sur le couple coûts-valeur et des adaptations de fond. Elle assure :

- le retour rapide sur investissement des projets (généralement 3 à 6 mois après la mission);

- la pérennisation des résultats obtenus suite à la phase d’optimisation

- une organisation capable de s’améliorer en continu et de générer de nouveaux gains par la suite



Plus d'informations sur le site : www.traker-pm.com



Mes compétences :

Achats

Conseil

Formation

Organisation

Performance

Qualité

Supply chain

Transports

Logistique

Planification

Approvisionnement

Gestion des stocks