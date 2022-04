Erwan Gruson INFRA-EXPERT

INFRA-EXPERT



Fort d’une expérience professionnelle de plus de dix ans, Infra-Expert saura vous satisfaire en toutes circonstances. L’urgence étant notre spécialité, la réactivité et la souplesse nos priorités. Ainsi nous sommes à même de répondre à vos attentes les plus complexes.



Notre objectif : vous installer au cœur du numérique, de sorte que le virtuel soit omniprésent dans votre monde réel.



QUI SOMMES NOUS



Force est de constater que le langage informatique est complexe pour le profane, Infra-Expert saura vous expliciter ses expressions, ses termes, de sorte que votre compréhension et notre dialogue deviennent le plus limpide possible.



Notre devoir : simplifier ce monde étrange.



Formateur, nous sommes à même d’évaluer mettre en œuvre le besoin de chacun, à l’effet que tous y entende d’avantage en informatique et que chacun puisse profiter de la technologie et des services qui lui sont offerts.



Notre dirigeant est un passionné et un perfectionniste. D’une expérience professionnelle riche et variée, il a su tirer profit de son parcours pour le mettre au service de ses clients, de son entreprise et de ses collaborateurs.



QUE FAISONS-NOUS ?



Nous vous aidons à mieux produire.



La Production est un acteur majeur dans la rentabilité, la stabilité et la pérennité de votre Système d’Information, c’est la transversalité des compétences mises en œuvre pour assurer un fonctionnement optimum et garantir l’exécution des processus mis en place.



Il n’y a pas de qualification reconnue pour ce métier à part entière, seules les connaissances, les compétences, le savoir-faire acquis au fur et à mesure font l ‘expérience, la maîtrise et la compréhension des systèmes les plus complexes afin de maintenir un niveau de service adéquat et optimal.



Mes compétences :

Transversalité