Erwan GUILLEMOT

Consultant et formateur spécialiste réseau et télécom, j'interviens auprès des entreprises, en intra ou en inter pour la mise en place de transferts de compétences sur les technologies IP : routage, commutation, wi-fi, sécurité et VoIP.

Je suis titulaire des principales certifications Cisco : CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, CCIE. Lors de mes missions de formation, je suis amené à préparer les candidats au passage de ces examens.



Mes compétences :

Wi-fi

CCNA

CCNP

consultant

ingénieur

réseau

Linux

Microsoft

formateur

MCSE

formation professionnelle

Formateur Cisco

Formateur CCNA

Formateur CCNP Routing and Switching

Formateur CCNP Security

Formateur CCNP Voice