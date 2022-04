Arnaud THIERY

Domaines d'intervention :



* Production informatique : 10 ans - Build, Run & Transition en SSII.

* Service Desk : 6 ans – Technique (2 ans) & Management (4 ans).

* Commerce : 3 ans - Vente de prestations IT (AT, Forfait & Formation).

* RH : 2 ans – Plans de formation, Création et déploiement de cursus de formation.

* Coaching Professionnel & Personnel : 8 ans



Compétences :



* Opérationnel : SLA / Risques / KPI / Actions / Planification (GANTT) / Sous-traitance / Gestion des risques / Orienté Solutions.

* Encadrement d’équipe : Recrutement / Pilotage d’équipes (jusqu'à 70 ETP) / Entretiens annuels / Définition des objectifs / Entretiens disciplinaires.

* Reporting : Comité de Pilotage / Production des indicateurs.

* Commerce : Rédaction Propositions Commerciales / Rédaction d’avenants / Vente de prestations intellectuelles.

* Contractualisation : Négociation avec achats, département juridique et opérationnels.

* Méthodes : ITIL / Tableaux de bord / RIDA / RACI / Projet.

* Financier : Gestion d’un P&L / Contribution / Unités d’Œuvre / Facturation.

* Qualité : PQS / Convention de services / Audits / ISO 9001.



Mes compétences :

Service

Stratégie d'entreprise

Relation Client

Management

Coaching

Formation

Service Management

Accompagnement au Changement

ITIL Foundation V2

Qualité

Commerce

Business Development

Recrutement IT

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Industrialisation