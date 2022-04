Erwan GUILLOU

Après 15 ans passés dans la grande distribution et on peut le dire, un certain ras-le-bol de la société de consommation, je me suis tourné vers le service aux entreprises. Services pour les TPE et PME.



Aujourd'hui j'ai replacé les rapports humains en première ligne, et j'en suis HEUREUX !

Tous les jours je rencontre des gens extraordinaires !



Notre cabinet a pour vocation de développer les entreprises en adaptant les équipes à leurs activités. Adaptation par l'organisation du travail, une amélioration de la communication et par la formation continue.



Mes compétences :

Gestion d'un secteur ou d'un point de vente

Audit : services et relations clients

Interim Manager : secteur non alimentaire

Formation Management et Commerciale

Vente

Technique

Conseil

Qualité

Création

Informatique

Service

Audit

Formation

Dynamique