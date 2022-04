Erwan GUSTAVE

Spécialiste de la gestion de données et expert en call-tracking à la tête d'une start-up innovante.



Le call tracking est un dispositif technique permettant d’attribuer et d’analyser des appels téléphoniques entrants. Il permet de suivre 3 dimensions : l’origine des appels, l'activité de services destinataires d’appels, les relations avec les clients et prospects.



Cette solution ouvre les portes d’un suivi de performance multicanal online et offline ; tout comme une optimisation du traitement de la relation client par exploitation des contacts.



Notre caractère innovant a été reconnu par Le Village de l’Innovation du Crédit Agricole qui nous accompagne dans notre développement.



Mes compétences :

Management

Business Intelligence

AMOA

Internet

Business planning

Conseil

Informatique

Gestion de projet