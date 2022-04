Erwan HAMON

Après un parcours sportif dans le rugby de haut niveau en France puis en Angleterre jusqu'en 2002, je décide à 27 ans ma reconversion et intègre sur Paris une société de service dans le support aux utilisateurs pour les salles de marchés du Crédit Lyonnais, durant sa phase de fusion avec le Crédit Agricole (Calyon).

- En 2004, je décide de quitter Paris et arrive à Nantes au sein de Bureau Veritas, comme Technicien Support de Niveau 1.

- Mi 2007, Mon évolution se fait en interne pour atteindre le poste d'Administrateur Systèmes, dans lequel je me spécialise dans les secteurs du stockage, du san, du hardware, de la virtualisation.



Aujourd'hui, toujours en poste, résumé de mes compétences et de ce que j'administre au quotidien, correspondant à 75% de l'informatique mondiale du groupe (+ 60000 collaborateurs)

- SAN: Technologie Brocade, Formation CFA200 16GB, maitrise des San Switchs Bladesystem 8/24.

- Stockage: EMC ( Clariion 1CX3, 1CX4, 1DMX-4), IBM (2DSxxxx) Hitachi (2VSP, 1HUS : DRB, ISR, clones, snap..)

- Virtualisation: VMware ESX/ESXi, Vsphere 4.1/5 (6 clusters, 60 ESXi, 900 Machine Virtuelles P2V, V2V, V2P)

- Hardware: Wintel HP (21 Enclosure HP C-7000 / EThernet Flex-10 / Sanswitchs Brocade 8/24), 120 Servers Blades BL460,490,420, G1, G6, G7 et G8, DLxxxx, MLxxxx), Dell (Poweredge), IBM (Xseries)





Mes compétences :

SAN

Stockage

Storage