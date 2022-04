Erwan HELLIO

Je suis récemment diplômé d’un Master Responsable en Management des Ressources Humaines avec une spécialisation en RSE, réalisé à SUP des RH de Paris.



J’ai développé mes compétences dans les domaines du recrutement, de la communication interne et externe (marque employeur, réseaux sociaux) ainsi que dans d’autres missions annexes durant mes diverses expériences professionnelles. Ainsi, j’ai pu faire preuve de réelles capacités d’analyses, de qualités relationnelles, de rigueur et d’autonomie.



Convaincu que les Ressources Humaines sont stratégiques dans le business de l’entreprise, j'interviens au sein du Groupement d'Employeurs Terralliance dans la mise en place de l'emploi à temps partagé et la gestion du personnel.



Je suis également sur LinkedIn : fr.linkedin.com/in/erwanhellio/



Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du travail

Recrutement

Négociation commerciale

Droit social

Prospection

Développement RH

Gestion de projet RH

Réseaux sociaux

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Stratégie RH

Communication RH

Formation

Politique RH