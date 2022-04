Erwan HUMBERT-DROZ

Ma très longue participation à l’ensemble des projets d’informatisation de la Fédération Française de Cyclisme m’entraîne aujourd’hui à rechercher un projet dans lequel m’investir sur le long terme.



J'ai mené pendant près de 15 ans des études et des mises en œuvre au sein de diverses sociétés, grands comptes ou PME. Lors de ces précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets complexes, que ce soit en phase d’étude ou en réalisation.

La compréhension, la maîtrise et la transcription informatique des processus « métier » sont devenues au fil des années mes principaux atouts et motivations, me permettant d’être force de proposition et apporteur de solutions dans la plupart des problématiques rencontrées.



En qualité de chargé de projet, j’assure l'organisation, la planification et la coordination des tâches des différents intervenants dans le respect des budgets et échéances.

Véritable interface entre les intégrateurs d'une part, les responsables de l'entreprise, utilisateurs et informaticiens d'autre part, j'effectue les analyses de besoins, les études de faisabilité, la conception des spécifications fonctionnelles, les procédures de tests et de recettes, les formations et le suivi des évolutions.



Au-delà de mes fonctions managériales et techniques, j'interviens également en amont (Audit, Conseil, Marketing, Veille technologique) et en aval (développement critiques, déploiement/production, suivi des évolutions, SAV) des projets.



Mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes, ma rigueur et mon investissement personnel dans les projets m'ont permis d'être reconnue et appréciée par mes clients.



Mes compétences :

Project management

Développeur

Assistance à maîtrise d'ouvrage