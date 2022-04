Passionnée depuis toujours par les mécanismes de l’apprentissage et par les neurosciences, je vois dans la transformation digitale l’opportunité de voir évoluer ce métier de formateur que j’exerce avec tant de plaisir depuis plus de 20 ans.



Mon souhait est d’évoluer dans des environnements propices à :

• la création de dispositifs de formation hybrides,

• la refonte de contenus et de programmes de formation, adaptés aux nouveaux besoins,

• la réalisation de supports de formation innovants,

• la pratique ou la création de « serious games ».



Coach diplômée depuis 2006 et formée à l’agilité, j’aspire également à contribuer, grâce à mes compétences pédagogiques, à l’introduction ou la pérennisation des méthodes agiles en entreprise.



Grâce aux organismes de formation qui m’ont fait confiance, j’ai pu mener de très nombreux projets de formation et d’accompagnement au changement pour des structures telles que :

ADP, Air France, AXA, Bergerat monoyeur, BNF, BNP Paribas, Boulangerie PAUL, CACEIS, CACIF, CCI, CEA, Crédit Agricole (Evergreen), DCN, EDF/ErDF, Editions Francis Lefebvre, EGIS, Eurodisney, FOX, Fujitsu, GDF Suez, G.E, Gecina, GSK, HAS, IBM France, Indosuez, Insead, J&J, Lacoste, Lafarge, Longchamp, LVMH, Lyonnaise des Eaux, Merrill Lynch/Bank of America, Médiamétrie, Mondadori, Nacco, Neurones IT, Nexans, Novartis, Reunica, Sanofi-Aventis, Scout de France, Secours Catholique, Sodiaal, Sogeprom, Starbucks, Swaroski, Toshiba, Valeo, Vinci....



Frédérique JOUCLA - 06.87.74.33.42 - fjoucla@apprendre-et-transmettre.fr



Mes compétences :

Bilan de compétences

MBTI

Formation professionnelle

Communication

Gestion de projets

Excel

Coaching

Audit

Ingénierie pédagogique

Reclassement

Lotus Notes Domino

Création d'entreprise

Coaching Génération Y