Erwan JAGLIN

En 2015, j'ai créé avec mes quatre associés un cabinet d’avocats dédié aux questions sociales et engagé aux côtés de l’entreprise, VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, sur un modèle novateur et ambitieux : la mise à disposition d’un service décloisonné du social, grâce à son partenariat avec des experts et entrepreneurs, spécialistes de la transformation de l’entreprise, constitué au cours d'années de partage et d’accompagnement des défis de ses clients.



Au-delà de son excellence technique primée avec constance par les jurys professionnels et de ses qualités d’audace et de réactivité récompensées par la fidélité de ses clients, notre équipe garantit, par ce nouveau modèle, sa créativité et sa capacité à apporter des solutions utiles, car complètes.



Mes compétences :

Droit

Droit social