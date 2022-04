Erwan JOURDEN

Diplômé de MATMECA, école d'ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique, et après une première expérience à COMEX Nucléaire (Marseille), je travaille actuellement à AREVA Lyon.



Mon activité consiste essentiellement en la réalisation de calculs mécaniques, thermiques et thermo-mécaniques sur structures métalliques (notamment sous pression), en la réalisation des analyses réglementaires associées selon le RCC-M ou RCC-MRx et en la rédaction de notes de calcul, dans le cadre de divers projets (OL3, FA3, RJH, ASTRID)



Dans ce cadre, les outils que j'utilise sont Visual Mesh (maillage) et SYSTUS (code de calcul par éléments finis). Je suis également formé à ANSYS Workbench.



Mes compétences :

Résistance des matériaux

Calcul de structures (SYSTUS)

Maillage (Visual Mesh)

Eléments finis

Analyses réglementaires (RCC-M, RCC-MRx)

Rédaction de notes de calcul