Erwan KERJOANT

Après des études littéraires, j'ai alterné voyages à l'étranger et expériences professionnelles diverses avant de suivre une formation dans le tourisme et de travailler plusieurs années en agence de voyages.

L'émergence d'Internet a offert aux amoureux de l'écriture comme moi des perspectives professionnelles nouvelles. Aussi ai-je décidé d'opérer une reconversion dans le webmarketing et la rédaction de contenus multimédias.

Aujourd'hui rédacteur web pour maville.com, je reste en veille permanente sur les évolutions du web et des bonnes pratiques SEO.



Mes compétences :

Respecter les bonnes pratiques liées au SEO

Animer portails communautaires et réseaux sociaux

Rédiger de façon synthétique et percutante

Assurer une orthographe impeccable

Mettre en place le netlinking

Publier via Hootsuite et Tweetdeck

Utiliser Google Trends, Adwords et Analytics

Monter photos et vidéos (Photoshop et iMovie)

Utiliser MS Office et iWork

Créer des newsletters via Mailchimp