Erwan KERMEUR

Mes 15 ans d'expérience dans l'industrie m'ont permis de développer des compétences dans le :

- Management d'équipes pluridisciplinaires dans un environnement à forte technicité

- Management de projets pour des clients internationaux

- Déploiement et l'animation d'une politique d’amélioration continue (Lean Manufacturing)

et plus globalement dans la gestion d'un centre de profit en ligne avec les objectifs économiques et opérationnels définis