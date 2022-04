Erwan LE BRAS

Satisfaction clientèle

Gestion d'équipe

Gestion d'un centre de profit

Méthodes et organisation, autonomie et initiative, réactivité et disponibilité

Adaptation au changements de priorités et aux urgences

Adaptation aux nouveaux outils informatiques

Maîtrise des outils bureautique



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion d'équipes

Informatique de gestion

Marketing opérationnel

Gestion d'un centre de profits