Erwan LE CALLONNEC

Originaire du Morbihan, je suis désormais depuis 21 ans sur le Mans (Fabrication de pièces mécaniques pour le Chassis des véhicules du Groupe Renault).

Passionné par le Management, mon parcours à débuté en Fabrication durant 14 ans, dont 6 ans en tant que Chef d'Atelier (10 lignes engagées 24h/24 et 7j/7, 1 Assistant, 6 Chefs d'Equipe, 105 personnes et une moyenne de 15 intérimaires).

Actuellement Chef d'Atelier Maintenance centrale Usine, (responsable de 4 Chefs d'Equipe, 15 Techniciens Méthode Usinage et 60 Techniciens Usineurs/Chaudronniers/Mécaniciens).

Je m'applique au quotidien à faire progresser nos résultats en mettant en œuvre des actions qui permettent aussi de garantir la mise à disposition de pièces pour le site du Mans, comme pour le reste des sites Renault en France.

Mon parcours a surtout été réalisé dans l'opérationnel (Fabrication et Maintenance).

De formation technique (BTS Assistance Technique d'Ingénieur) mon évolution au sein de l'Entreprise me permet de mettre en œuvre ma philosophie de Management depuis plus de 18 ans.

46 ans - Marié - 2 enfants (16 et 13 ans).



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Lean IT

Gestion de projet

Informatique

Qualité