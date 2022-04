Erwan LE ROUX

Ingénieur en agriculture, mes choix se sont tournés vers un parcours professionnel polyvalent dans les milieux para-agricole et agroalimentaire (animation, logistique et commercial).

Après une 1ère expérience dans l'animation agricole, j'ai choisi de m'orienter vers la logistique agricole et agroalimentaire pendant 4 ans (en terminant sur un poste de responsable logistique sur le MIN de Rungis chez AGRIAL).

Je suis actuellement Chargé d'Animation régional au sein du service "Assurances agricoles et professionnelles" (PACIFICA) (depuis 2011, en passant par un poste de conseiller d'affaires dans le même service). Je souhaitais ainsi acquérir une expérience commerciale sur le terrain au sein d'une entreprise majeure dans les services agricoles.

Je possède avec ces expériences un profil adaptable, avec des capacités avérées dans l'animation, la gestion logistique, le management d'équipe, les relations et négociations commerciales.



Mes compétences :

Travail en équipe

Logistique

Développement commercial

Administratif

Animation commerciale