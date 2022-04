Originaire de Rennes, j'ai étudié au Lycée Saint Vincent puis à l'Université de Rennes I où j'ai obtenu un DEA DROIT DES AFFAIRES en septembre 1997. J'ai intégré le CRFPA (actuel EDAGO) fin 1997 puis prêté serment le 20 janvier 1999.

Collaborateur au sein du cabinet BELLAT et Associés, je me suis associé en juillet 2009 avec Maître Catherine PETIT-LE DRESSAY puis en janvier 2018 avec Maitre Hugo CASTRES son successeur.



DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT CIVIL

CONTRAT - RESPONSABILITE

BANQUE ASSURANCE

MESURES D’EXECUTION



Notre cabinet est situé 1, rue la Motte Picquet (au dessus du restaurant L'AMIRAL) dans le centre de Rennes à mi chemin entre le parlement de Bretagne et la cité judiciaire.



Téléphone : 02 99 31 30 30

Fax : 02 99 31 40 69



erwan.leclercq@pldl.fr



www.pldl.fr