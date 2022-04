Erwan LEGRAND

Après 12 ans d'expérience en Direction de création pour les plus grands groupes, je conseille maintenant les marques et les petites agences. Accoucheur d'idées, j'accompagne les petites agences du brief à la présentation, de la stratégie à la création. J'aide également les annonceurs à produire simplement des briefs, des idées et des projets pertinents et créatifs.



Mes compétences :

Création

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Réseaux sociaux

Conseil en communication