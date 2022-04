Erwan LEGRAND

DELEGUE COMMERCIAL PIERRE FABRE ORAL CARE

- Mettre en œuvre la stratégie commerciale du Laboratoire.

- Gérer, animer et développer mon secteur (31, 09, 11, 66).

- Elaborer et mettre en place les plans d’actions sectorielles (Sell-In et Sell-Out).

- Analyser les tableaux de bord qualitatifs et quantitatifs.



COMPETENCES

- Coordination et animation d’une équipe commerciale.

- Maîtrise des techniques de vente/communication.

- Connaissance de l’environnement pharmaceutique et respect des conditions de la politique commerciale.

- Gestion des litiges clients.

- Rigueur du travail administratif.

- Anglais et Espagnol courants.



