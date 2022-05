Médéric COLLAS

Actuellement architecte du SI avec un rôle d'encadrement technique des projets de développement du systéme d'information des Banques Populaires d'une part, et de garant de la cohérence globale de l'architecture de ce dernier d'autre part.



Auparavant, j'ai passé plus de 10 années dans la mise en place d'architectures Java/J2EE (conception, développement, méthodes/processus, encadrement de projet) utilisant les derniers standards/technologies (AJAX, Web Services,...) et ce au sein de différentes sociétés de conseil en informatique (Accenture, Aubay Conseil, Ekito), en tant que salarié ou indépendant.



Parallèlement à cette experience, j'ai développé un produit Open Source, Lemonite (http://www.lemonite.org ), solution de gestion des tests unitaires en environnement JAVA/J2EE/Web Services, permettant notamment de créer des tests complètement rejouables, portables et réutilisables. Cette solution, déjà mise en place dans différents contextes et sociétés, fait partie d'une gamme plus large d'outils Open Source et méthodes associées dans le domaine du développement nouvelles technologies, gamme sur laquelle je propose mon expertise et mes services.



L'informatique est une de mes passions, au même titre que la guitare électrique et les sports nautiques de glisse, ingrédients par ailleurs indispensables au respect d'un certain équilibre de vie.



Mes compétences :

