Erwan LEMARCHAND

En charge des relations avec les 85 communes de Lille Métropole et de la coordination des services, ma direction est chargée d'animer la gouvernance entre Lille Métropole et les communes. Il s agit en particulier de renforcer la concertation avec les communes dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques communautaires et d'animer la démarche de mutualisation des réflexions, des outils et des moyens engagée avec les communes.

Cette démarche initiée en 2010 au travers des contrats de territoire, se poursuit dans le cadre du nouveau mandat sous la présidence de Damien CASTELAIN avec la mise en place des contrats de co-developpement.



Je suis également Membre de l'Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) et représentant de cette association à l'observatoire national DT-DICT, au comité stratégique du guichet unique et à la commission AFNOR sur la prévention des travaux à proximité des réseaux (DT-DICT).

Je suis également depuis juin 2014 le représentant de l'AITF et de l'Association des Maires de France (AMF) au comité de pilotage national relatif à la certification des prestatires en détection et géoréférencement.



J'interviens également régulièrement lors de colloques, séminaires et formations sur la réforme DT-DICT.

Je suis également un intervenant régulier du CNFPT sur les problématiques de gestion des eaux pluviales, de maîtrise d'oeuvre en assainissement et sur la réforme DT-DICT.



Mes compétences :

Collectivités territoriales

Gestion de projets

Management d'équipe

Communication

Gestion des eaux pluviales

Aménagement du territoire

Réforme DT/DICT

Mutualisation EPCI/Communes

Collaboration avec les élus, représentation instit