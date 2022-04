Erwan LEMARCHAND

Je cherche activement dans le domaine informatique et particulièrement JAVA / JEE.

En effet, ma curiosité et mon intérêt pour l'informatique on enfin eu raison de moi et j'ai décidé de commencer une formation très enrichissante dans l'informatique qui semble être la voie dans laquelle je me sens prêt à évoluer avec professionnalisme et intérêt.



COMPETENCES INFORMATIQUES



Programmation : JAVA (JSE, JEE), JSF, JPA, CDI, JAX-WS, JAX-RS, SQL (Oracle, MySQL), XML, HTML5, JavaScript. 



Framework : Bootstrap3.3, JSF2.2, PrimeFaces4, Hibernate 4.3, EclipseLink 2.6, Spring4.2, EJB 3.2, Weld2. 

Serveurs d'applications : Tomcat8, Wildfly10. 

Conception : UML 2.4, Design pattern. 

Outils : Eclipse (Néon), Maven3. 

Architecture logique : Architecture en couche (domaine, présentation, service, dao) 

Intégration CDI ou Spring. 

Méthodes : Principes et valeurs des méthodes Agile et de Scrum.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

High tech

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies